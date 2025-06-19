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В Самарской области 60-летняя водитель «калины» вылетела в кювет и перевернулась

В Кинель-Черкасском районе самарского региона случилось ДТП с участием лады «калины».

В Кинель-Черкасском районе самарского региона случилось ДТП с участием лады «калины». Детали описали в ГУ МВД по области.

Согласно материалам ГАИ, 60-летняя женщина на «калине» ехала по дороге, разогналась, не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась.

К счастью, женщина сильно не пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, что в Самаре автобус на скорости влетел в павильон.

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