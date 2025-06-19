IRNA: целью удара в Беэр-Шеве был штаб киберкомандования армии Израиля

«Главной целью атаки был крупный штаб командования и разведки ЦАХАЛа (IDF C4I) и лагерь разведки ЦАХАЛа в технологическом парке Гав-Ям, который находится рядом с больницей Сорока в Беэр-Шеве», — пишет IRNA. Согласно предоставленным данным, в момент атаки на военных объектах находились тысячи солдат, занимавшихся анализом разведданных и кибероперациями.