IRNA: целью удара в Беэр-Шеве был штаб киберкомандования армии Израиля

Иран атаковал штаб Израиля.
Иранские военные сегодня утром атаковали ракетами штаб киберкомандования израильской армии (корпус C4I) и разведывательный центр, расположенные в Гав-Яме. Сообщение об этом поступило от иранского информационного агентства IRNA.
«Главной целью атаки был крупный штаб командования и разведки ЦАХАЛа (IDF C4I) и лагерь разведки ЦАХАЛа в технологическом парке Гав-Ям, который находится рядом с больницей Сорока в Беэр-Шеве», — пишет IRNA. Согласно предоставленным данным, в момент атаки на военных объектах находились тысячи солдат, занимавшихся анализом разведданных и кибероперациями.
Разведцентр, находящийся в непосредственной близости от больницы «Сорока» в южном израильском городе Беэр-Шева, подвергся воздействию взрывной волны. Несмотря на это, здание больницы избежало серьезных повреждений.
По информации IRNA, военные объекты были поражены точечными ударами. Информации о возможных ответных действиях со стороны Израиля пока не поступало.
Ранее иранская ракета попала в здание госпиталя «Сорока» в израильском городе Беэр-Шеве. Очевидцы выкладывали видео поврежденного корпуса больницы в соцсетях. Этот госпиталь является третьим по величине в Израиле. Администрация больницы пока прекратила прием пациентов.