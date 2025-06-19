В жутком ДТП в российском регионе погибли четыре человека и пострадали дети

В результате лобового столкновения погибли оба водителя — 61-летний мужчина за рулем «Лады» и 44-летний водитель «Хендай». Также жертвами аварии стали 46-летний пассажир «Весты» и 36-летний пассажир иномарки. Двое детей — 13-летний и 7-летний пассажиры — получили травмы и были госпитализированы.