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В жутком ДТП в российском регионе погибли четыре человека и пострадали дети

В Ростовской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо взрослых и пострадали двое детей, сообщает «МК на Дону».

В Ростовской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо взрослых и пострадали двое детей, сообщает «МК на Дону». Авария случилась вечером 18 июня на трассе между Элистой и Зимовниками.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением из-за сложных погодных условий. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Кретой».

В результате лобового столкновения погибли оба водителя — 61-летний мужчина за рулем «Лады» и 44-летний водитель «Хендай». Также жертвами аварии стали 46-летний пассажир «Весты» и 36-летний пассажир иномарки. Двое детей — 13-летний и 7-летний пассажиры — получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники ГАИ проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии. Предварительно, среди возможных причин ДТП рассматриваются превышение скорости, плохие дорожные условия и человеческий фактор.

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