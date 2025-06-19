Космический корабль Starship взорвался во время наземных огневых испытаний

Как уточнила SpaceX в соцсети X, космический корабль проходил статические огневые испытания в рамках подготовки к десятому тестовому полету. Пострадавших в результате взрыва нет. SpaceX попросила жителей близлежащих населенных пунктов «не приближаться к этому району, пока не завершатся работы по обеспечению безопасности».