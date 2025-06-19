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Космический корабль Starship взорвался во время наземных огневых испытаний

Во время плановых предполетных испытаний взорвался космический корабль компании SpaceX Ship36. Инцидент произошел на космодроме Starbase в Техасе.

Как уточнила SpaceX в соцсети X, космический корабль проходил статические огневые испытания в рамках подготовки к десятому тестовому полету. Пострадавших в результате взрыва нет. SpaceX попросила жителей близлежащих населенных пунктов «не приближаться к этому району, пока не завершатся работы по обеспечению безопасности».

Первый тестовый запуск Starship прошел в апреле 2023 года. Последние четыре старта космических ракет завершались неудачно. 28 мая обе ступени Starship взорвались после разделения.