Более 30 израильтян пострадали от утреннего иранского обстрела

Согласно полученной информации, утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в направлении Израиля, некоторые из которых достигли жилых районов Тель-Авива и его пригородов. Одна из ракет ударила по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, расположенной на юге страны. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающихся обстрелов.