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Более 30 израильтян пострадали от утреннего иранского обстрела

Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщает о более чем 30 пострадавших в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, произошедшего утром в четверг. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии.

Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля.

Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщает о более чем 30 пострадавших в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, произошедшего утром в четверг. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии.

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницы двух тяжелораненых… а также 30 раненых в легком состоянии с осколочными травмами», — сообщает пресс-служба MDA. Цитату приводит ТАСС. Помощь также оказывается в ряде других мест, где есть пострадавшие.

Согласно полученной информации, утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в направлении Израиля, некоторые из которых достигли жилых районов Тель-Авива и его пригородов. Одна из ракет ударила по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, расположенной на юге страны. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающихся обстрелов.