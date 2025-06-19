Тестя Павла Прилучного объявили в международный розыск

Ранее в Тверском суде Москвы заявили, что бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск. Ранее в СМИ сообщили, что Тлиашинова задолжала налоговой около полумиллиарда рублей. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий на следующий день сообщила, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении Тлиашиновой — за ней числится долг по налогам на общую сумму 431 миллион рублей. Как живет и на чем зарабатывает Инна Тлиашинова, выясняла «Вечерняя Москва».