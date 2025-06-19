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В Иркутской области фирму поймали на контрабанде леса на 18,6 миллиона

Контрабанду незаконно перевозили в Китай.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 18,6 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Сибирском таможенном управлении, преступники вывозили древесину хвойных пород в Китай.

— Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что компания, занимающаяся экспортом леса, два года отправляла древесину за границу по фальшивым документам. В декларациях, поданных в Сибирский центр электронного декларирования, указывались ложные данные о том, откуда взяты пиломатериалы. Таким образом, преступники смогли вывезти более 1,1 тысячи кубометров леса на общую сумму более 18,6 миллиона, — рассказывают таможенники.

Сейчас на руководителя организации заведено уголовное дело по статье о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Расследование продолжается, после чего женщина предстанет перед судом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из магазинов Тайшета и Иркутска изъяли одежду «известных» брендов.