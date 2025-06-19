В Иркутской области фирму поймали на контрабанде леса на 18,6 миллиона

— Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что компания, занимающаяся экспортом леса, два года отправляла древесину за границу по фальшивым документам. В декларациях, поданных в Сибирский центр электронного декларирования, указывались ложные данные о том, откуда взяты пиломатериалы. Таким образом, преступники смогли вывезти более 1,1 тысячи кубометров леса на общую сумму более 18,6 миллиона, — рассказывают таможенники.