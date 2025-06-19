Бондарчука признали угрозой безопасности Украины

Бондарчук попал в список лиц, угрожающих безопасности Украины.
Известный российский режиссер Федор Бондарчук был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским). Сайт занимается мониторингом лиц, считающихся угрозой национальной безопасности Украины.
«Федор Бондарчук внесен в базу данных украинского экстремистского сайта “Миротворец”», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные. В списках «Миротворца» Бондарчук оказался еще в ноябре 2017 года.
Поводом для включения его в список послужило обвинение в поддержке политики России, что, по мнению создателей сайта, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Сам режиссер пока не комментировал свое включение в данный список.
Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» были внесены и другие известные российские деятели, среди которых актер Михаил Ефремов и хоккеист Александр Овечкин. Причинами включения назывались обвинения в поддержке политики России, действиях, связанных с Крымом, и высказываниях по поводу событий на Украине. Сайт регулярно пополняет списки лиц, которых считает угрозой национальной безопасности страны.
*сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.