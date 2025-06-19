Самарчанка организовала незаконную стоянку для легковушек в Октябрьском районе

Все обустроила на участке площадью 1 тыс. квадратных метров. Подробнее об инциденте рассказала пресс-служба областного ГУ ФССП.
Автостоянка была для легковушек. Однако документов для такого дела у женщины не было. Также с ней расторгли договор аренды земли. Городской департамент управления имуществом потребовал освободить территорию.
Суд поддержал иск чиновников. Далее материалы передали приставам Октябрьского района Самары. Правоохранители предупредили нарушительницу об ответственности и уточнили сроки для добровольного исполнения решения.
Местная жительница их проигнорировала. В ответ с нее взыскали исполнительский сбор. Также напомнили об административной ответственности. После этого автостоянку прикрыли.
Ранее приставы забрали иномарку у самарца за продажу безакцизного табака. Позже ее передали на СВО.
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