Российские силовики знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного

Ранее в правоохранительных органах подтвердили, что Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации азартных игр. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В марте 2024 года некоторые СМИ сообщали о его задержании вместе с другими фигурантами дела о подпольном казино, но позже он был отпущен после беседы с полицией.