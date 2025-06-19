Российские силовики знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного

Правоохранительные органы располагают информацией о том, где скрывается Аршак Брутян, объявленный в международный розыск тесть актера Павла Прилучного. Однако добиться его экстрадиции пока не удается, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
«Они знают, где находится Брутян, в какой стране, но экстрадировать пока не могут. Ведется работа в этом направлении», — отметил собеседник агентства, не уточнив, о каком государстве идет речь.
Ранее в правоохранительных органах подтвердили, что Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации азартных игр. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В марте 2024 года некоторые СМИ сообщали о его задержании вместе с другими фигурантами дела о подпольном казино, но позже он был отпущен после беседы с полицией.
Сейчас Брутян скрывается от правосудия, а российские власти предпринимают шаги для его возвращения в страну. Процесс экстрадиции может затянуться из-за юридических сложностей и международных процедур.
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