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Всё побило: на Ишимбайский район Башкирии обрушился град, который уничтожил урожай

В Ишимбайском районе Башкирии выпал мощный град.

Источник: Комсомольская правда

Ишимбайский район пострадал от сильного града. Последствия стихи, запечатленные на фото, выложили в социальных сетях местные жители. Они находятся в полном расстройстве: крупные градины уничтожили практически весь урожай.

— Всё побило у нас. И это не фейк, — сокрушается Лиля Узбекова.

ТИМОФЕЕВА Регина.

На фото видно, что град лег толстым слоем, напоминающем одеяло. По словам местных, местами град образовал сугробы, которые долгое время не таяли.

— Все труды напрасны. Очень жалко, — сочувствуют огородникам ишимбайцы.

Сугроб не таял несколько часов. Фото: ГУЛЕНИНА Ксения.

Напомним, что сегодня в республике местами пройдут кратковременные осадки, возможны грозы, а кое-где даже ливни с градом. Ветер будет слабым, но днем кое-где усилится до шквалистого. Температура днем не поднимется выше +17…+22°C.

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