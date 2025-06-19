Девочка и мужчина погибли в колодце на западе Казахстана

17 июня 9-летняя девочка упала в колодец глубиной около 10 метров, находящийся во дворе частного дома. Сообщается, что колодец был заброшен и наполнен мусором. Пытаясь спасти ребенка, в него спустился мужчина. Однако выбраться обратно он не смог.
«С помощью спасателей ребенок и взрослый были извлечены из колодца без сознания. Сотрудниками районной службы по чрезвычайным ситуациям была оперативно оказана первая медицинская помощь. Однако, несмотря на принятые меры, оба скончались», — сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области.
По факту происшествия проводится проверка.