Девочка и мужчина погибли в колодце на западе Казахстана

17 июня 9-летняя девочка упала в колодец глубиной около 10 метров, находящийся во дворе частного дома. Сообщается, что колодец был заброшен и наполнен мусором. Пытаясь спасти ребенка, в него спустился мужчина. Однако выбраться обратно он не смог.