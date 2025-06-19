Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка и мужчина погибли в колодце на западе Казахстана

В селе Жарлы Актюбинской области произошла трагедия: в старый колодец, заваленный мусором, упала 9-летняя девочка. Попытку спасти ребенка предпринял мужчина, спустившийся вслед за ней, но выбраться обратно уже не смог, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 июня 9-летняя девочка упала в колодец глубиной около 10 метров, находящийся во дворе частного дома. Сообщается, что колодец был заброшен и наполнен мусором. Пытаясь спасти ребенка, в него спустился мужчина. Однако выбраться обратно он не смог.

«С помощью спасателей ребенок и взрослый были извлечены из колодца без сознания. Сотрудниками районной службы по чрезвычайным ситуациям была оперативно оказана первая медицинская помощь. Однако, несмотря на принятые меры, оба скончались», — сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области.

По факту происшествия проводится проверка.