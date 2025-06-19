Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум»

На место приехали машины экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

«Колизей Атриум» эвакуировали в Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.

19 июня в торговом центре прозвучал сигнал тревоги. Посетители и сотрудники начали выходить на улицу, а к месту приехали экстренные службы.

Как стало известно сайту perm.aif.ru, в здании проводилась тренировка по экстренной эвакуации людей из здания при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники подразделений МЧС России отрабатывали порядок действий во время пожара или террористической угрозы.

После окончания учений сотрудники и посетителя торгового центра смогут вернуться в здание.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки заметили скопление пожарных у больницы им. Граля. Сотрудники экстренных служб с помощью пожарной лестницы спустили человека со 2 этажа офтальмологического отделения.