В Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум»

«Колизей Атриум» эвакуировали в Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
19 июня в торговом центре прозвучал сигнал тревоги. Посетители и сотрудники начали выходить на улицу, а к месту приехали экстренные службы.
Как стало известно сайту perm.aif.ru, в здании проводилась тренировка по экстренной эвакуации людей из здания при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники подразделений МЧС России отрабатывали порядок действий во время пожара или террористической угрозы.
После окончания учений сотрудники и посетителя торгового центра смогут вернуться в здание.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки заметили скопление пожарных у больницы им. Граля. Сотрудники экстренных служб с помощью пожарной лестницы спустили человека со 2 этажа офтальмологического отделения.