Магнитные бури 20 июня 2025: кого накроет и в какое время ждать пик

Июнь выдался активным на магнитные бури. Самая мощная вспышка на Солнце произошла 17 июня — пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Вспышка случилась в той же зоне, где уже были сильные выбросы в этом месяце. Ранее выбросы не достигали Земли, потому что шли выше ее орбиты. Сейчас есть шанс, что и новая вспышка пройдет мимо, но точной информации пока нет. Поэтому метеозависимым стоит быть настороже.