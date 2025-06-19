Магнитные бури 20 июня 2025: кого накроет и в какое время ждать пик

Июнь выдался богатым на солнечную активность.
Июнь оказался богатым на солнечные вспышки, и на этой неделе магнитное поле Земли снова не в порядке. Уже в пятницу, 20 июня, прогноз неблагоприятный — ожидается магнитная буря. А дальше — новый шторм и напряженные дни. Какой силы будет магнитная буря 20 июня 2025 — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июне 2025: что происходит на Солнце.
Июнь выдался активным на магнитные бури. Самая мощная вспышка на Солнце произошла 17 июня — пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Вспышка случилась в той же зоне, где уже были сильные выбросы в этом месяце. Ранее выбросы не достигали Земли, потому что шли выше ее орбиты. Сейчас есть шанс, что и новая вспышка пройдет мимо, но точной информации пока нет. Поэтому метеозависимым стоит быть настороже.
Прогноз магнитных бурь на 20 июня 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 20 июня 2025 составит 55%. Это значит, что буря скорее будет, чем нет. Для сравнения: спокойная обстановка ожидается только в 20% случаев, легкие колебания — в 25%.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Как будет меняться ситуация:
Утром — примерно 3 балла по шкале геомагнитной активности. Это зеленый уровень, все спокойно. С 9 до 12 часов — пик: 5 баллов. Это уже красная зона и настоящая магнитная буря. После 14:00 активность начнет снижаться, к вечеру вернется к норме.
В утренние часы метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание — головные боли, слабость, скачки давления.
Атмосферное давление 20 июня 2025.
20 июня ожидается пониженное давление:
Москва — 734 мм рт. ст. Санкт-Петербург — 756 мм рт. ст.
Норма — около 760 мм. Такие значения могут усиливать утомляемость, вызывать головные боли, особенно у тех, кто чувствителен к погоде. В сочетании с магнитной бурей это может ухудшить общее самочувствие.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По предварительным данным, в ближайшие дни геомагнитная активность начнет расти. Повышенная активность ожидается 24 и 25 июня. После этого еще около трех дней магнитосфера Земли будет оставаться нестабильной. На июль ученые тоже дают прогноз: первая буря может случиться 10−11 числа, а 7, 12 и 13 июля возможны резкие колебания магнитного поля. Но стоит помнить: чем дальше дата, тем выше вероятность, что прогноз может измениться. Поэтому метеочувствительным людям лучше регулярно следить за обновлениями.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Фото: URA.RU.
Что такое магнитные бури и чем они опасны.
Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на солнечные выбросы энергии. Когда солнечный ветер достигает нашей планеты, магнитное поле начинает колебаться. Это приводит к геомагнитным возмущениям, которые могут ощущаться как на уровне организма человека, так и на уровне техники.
Возможные последствия:
Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людейГоловные боли, скачки давления, слабостьСбои в работе GPS и радиосвязиНарушения в функционировании спутников и электрооборудования.
Как защитить себя во время магнитной бури.
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, специалисты рекомендуют:
Снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно утромОбеспечить полноценный сон и питьевой режимОграничить употребление кофеина и алкоголяБольше времени проводить на свежем воздухеИметь под рукой препараты, рекомендованные лечащим врачом (особенно при гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях.