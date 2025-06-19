Власти Узбекистана предупредили о мошеннических консалтинговых компаниях, обещающих «лёгкий» выезд за границу

В ряде случаев речь идёт о внушительных суммах. Один из заявителей перевёл более 16 миллионов сумов компании Konsalting N1 B2B за трудоустройство в Латвии. Житель Ферганы отдал 2 тысячи долларов фирме Vivat Viz за ту же услугу. А гражданин из Ташкентской области перечислил 36 миллионов сумов компании Black Mountain Pro, рассчитывая уехать работать в Германию.