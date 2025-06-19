Власти Узбекистана предупредили о мошеннических консалтинговых компаниях, обещающих «лёгкий» выезд за границу

По данным ведомства, в 2025 году уже поступило около 20 жалоб от пострадавших, которые заплатили деньги таким компаниям, но не получили обещанных услуг и не вернули свои средства.
В ряде случаев речь идёт о внушительных суммах. Один из заявителей перевёл более 16 миллионов сумов компании Konsalting N1 B2B за трудоустройство в Латвии. Житель Ферганы отдал 2 тысячи долларов фирме Vivat Viz за ту же услугу. А гражданин из Ташкентской области перечислил 36 миллионов сумов компании Black Mountain Pro, рассчитывая уехать работать в Германию.
По закону, предоставлять услуги по трудоустройству за рубежом могут только лицензированные агентства занятости. Однако, как подчёркивают в Комитете, на практике многие «консалтинговые» фирмы ведут деятельность без лицензий и нарушают законодательство.
В числе таких компаний названы: Diamond Ideal, Work And Study Abroad, SJ Team, Consulting Fly, Asia Consult Edugately, Euro Asia Consulting Centre, Exlusive Assistant, Doch Consult, Global Consulting Effort и Poland Business Support and Viza. Эти организации завоёвывали доверие через соцсети, брали предоплату за оформление документов, визу и трудоустройство, но обещания так и не выполняли.
Власти уже приняли меры. Например, фирмы Everyone Consult и Worldviza были оштрафованы на сумму в 112,5 млн сумов каждая (300 БРВ). Также санкции применены к компаниям Rich Result, Ravon Consult Group и Adworld Group.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно заранее убедиться, что у компании есть лицензия на трудоустройство за границей — такую информацию можно проверить онлайн.
Также не стоит верить сладким обещаниям о «гарантированном» выезде без экзаменов, собеседований и официальных документов. Перед тем как подписывать договор, внимательно изучите его условия, особенно разделы, касающиеся возврата денег. И никогда не переводите оплату, пока не заключён официальный контракт.
Помните: надёжные агентства работают в рамках закона, а мошенники лишь используют ваше стремление уехать за границу. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.