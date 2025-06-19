Армия обороны Израиля заявила об ударах по десяткам целей в Иране

«Ночью (четверг) 40 истребителей ВВС Израиля по точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля нанесли удары по десяткам военных целей в Тегеране и других районах по всему Ирану, используя более 100 боеприпасов», — сообщило ведомство в telegram-канале. Одной из ключевых целей стал недостроенный ядерный реактор в районе Арака, который, как предполагается, мог быть использован для производства оружейного плутония.