Армия обороны Израиля заявила об ударах по десяткам целей в Иране

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей.
В ночь на 19 июня, по распоряжению разведывательного управления, израильские ВВС осуществили масштабную операцию по уничтожению военных объектов в Иране. В рамках операции было использовано более 100 боеприпасов, выпущенных 40 истребителями. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
«Ночью (четверг) 40 истребителей ВВС Израиля по точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля нанесли удары по десяткам военных целей в Тегеране и других районах по всему Ирану, используя более 100 боеприпасов», — сообщило ведомство в telegram-канале. Одной из ключевых целей стал недостроенный ядерный реактор в районе Арака, который, как предполагается, мог быть использован для производства оружейного плутония.
Инфографика места расположения ядерного реактора в районе АракаФото: Армия обороны Израиля.
Израильские ВВС также атаковали объект в Натанзе, который, по данным разведки, использовался для разработки ядерного оружия. На объекте находились важные компоненты и специализированное оборудование. Кроме того, были нанесены удары по ряду объектов военного производства, включая заводы по производству компонентов для баллистических ракет, а также по системам противовоздушной обороны и радиолокационным установкам Ирана.
Это не первая атака Израиля на объекты в Иране: ранее, в ночь на 13 июня, израильские ВВС уже наносили удары по центру обогащения урана в Натанзе, системам ПВО в Тегеране и нефтеперерабатывающему заводу в Керманшахе. Тогда израильская разведка провела операцию по введению в заблуждение иранского командования, что позволило нанести ущерб ключевым военным объектам страны.