47-летний житель Самарской области отдал мошенникам 1,4 млн рублей

Это случилось в ноябре 2024 года. Местного развели «сотрудница банка» и лжеправоохранитель. Подробностями поделились представители регионального главка.
Сначала с мужчиной связалась незнакомка, которая представилась работником финансового учреждения. Сказала, что злоумышленники взяли на него кредит. Спасти накопления, уверяла она, можно только с помощью перевода на другой счет.
Житель Челно-Вершинского района не поверил и сбросил вызов. Позже ему по видео позвонил неизвестный в роли правоохранителя. Повторил историю женщины и вариант решения проблемы.
После пострадавший заглянул в банк, взял 1,4 млн рублей и перевел их аферистам. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. До этого писали, что злоумышленники украли у 71-летнего пенсионера 543 тыс. рублей.
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