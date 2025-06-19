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На стройке футбольного манежа в Челябинске упал кран

Подрядчик сообщает, что повреждений и пострадавших нет.

Источник: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи

Кран повалился на площадке строящегося футбольного манежа на Университетской набережной в Челябинске утром 19 июня. В подрядной организации «АстраСтройИнвест» сообщили, что обошлось без повреждений и пострадавших.

Судя по снятым очевидцами кадрам, верхняя часть техники рухнула уже на смонтированные конструкции манежа. Участок тротуара рядом со стройкой огородили сигнальной лентой.

«При выполнении строительных работ произошел наклон крановой конструкции. Пострадавших и повреждений нет», — рассказали в подрядной организации «АстраСтройИнвест».

Там добавили, что в причинах происшествия будет разбираться комиссия.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону тем временем сообщили, что спасателей на место ЧП не вызывали, подразделения ведомства не привлекались.

Это не первый инцидент, который происходит на стройке футбольного манежа. Напомним, летом 2024 года здесь произошло обрушение конструкций.