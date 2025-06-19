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В Черемхове из-за пожара в квартире эвакуировались 20 человек

Загорелась квартира на первом этаже дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове ночью на улице Лермонтова загорелась квартира на первом этаже. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.

— Огонь охватил 18 квадратных метров, его потушили семи спасателей. Они обнаружили в ванной комнате квартиры 29-летнюю девушку. Её переади врачам скорой помощи, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дознаватели спасательной службы установили, что пожар произошел из-за неосторожности при курении сигарет.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Прибайкальском национальном парке продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать на территории до 1 июля из-за высоких температур воздуха.