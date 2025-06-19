В Техасе во время испытаний взорвался космический корабль Starship

Космический корабль Starship, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, взорвался в ходе стандартных предстартовых проверок на космодроме Starbase в Техасе.
Как сообщила компания SpaceX в социальной сети X*, корабль проходил статические огневые испытания в рамках подготовки к 10-му запланированному тестовому полету. Информации о пострадавших не поступало. SpaceX обратилась к жителям близлежащих районов с просьбой избегать посещения места инцидента до завершения работ по обеспечению безопасности.
Первый испытательный полет Starship состоялся в апреле 2023 года. Последние четыре попытки запуска космических ракет закончились авариями. 28 мая обе ступени Starship разрушились в результате взрыва после разделения.
Ранее сообщалось, что туристическую миссию на МКС отложили из-за утечки кислорода в ракете Falcon.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.