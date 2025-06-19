Для актёра Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене

Гособвинение во 2-м Западном окружном военном суде запросило для 64-летнего режиссёра и актёра из Новосибирска Виктора Мосиенко 22 года лишения свободы за признанные им преступления, включая госизмену, участие в террористической организации, покушение на диверсию и незаконное хранение взрывчатки. Прокурор Наталья Макарова усомнилась в искренности раскаяния обвиняемого, назвав его заявления противоречивыми и не соответствующими собранным доказательствам. Об этом пишет ТАСС.