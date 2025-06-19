В Башкирии проверили южные районы на наличие саранчи

На юге Башкирии прошел мониторинг Россельхозцентра республики. Специалисты сельскохозяйственного надзора осмотрели поля и пастбища в Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском районах республики, а также соседние территории соседних регионов на наличие саранчи.
По данным ведомства, в ходе осмотров специалисты обнаружили личинки нестадных видов саранчи, но их количество не представляет угрозы для посевов. Опасный итальянский прус на территории Башкирии не выявлен.
На сегодняшний день в республике проверили более 24 тысяч гектаров земель. Основные места обитания саранчи зафиксированы в южных и северных районах, включая Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский, Дюртюлинский и Краснокамский районы.
Руководитель башкирского филиала Россельхозцентра Айдар Хаматшин пояснил, что итальянский прус представляет наибольшую опасность, так как относится к стадным видам. Однако в регионе его численность остается ниже критического уровня. Если ситуация изменится, фермеры и местные власти получат предупреждение о необходимости защитных мер. Сейчас всплеска численности вредителей не наблюдается.
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