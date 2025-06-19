В Башкирии проверили южные районы на наличие саранчи

Руководитель башкирского филиала Россельхозцентра Айдар Хаматшин пояснил, что итальянский прус представляет наибольшую опасность, так как относится к стадным видам. Однако в регионе его численность остается ниже критического уровня. Если ситуация изменится, фермеры и местные власти получат предупреждение о необходимости защитных мер. Сейчас всплеска численности вредителей не наблюдается.