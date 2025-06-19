Водитель «Гранты» вылетел с проезжей части в Самарской области утром 19 июня

Авария произошла в Сергиевском районе губернии. Помощь медиков никому не потребовалась.
В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС объяснили: сведения о ДТП получили в четверг в 7:02. На 29-м километре дороги М-5 Кинель-Черкассы водитель «Гранты» вылетел в кювет.
Никто не пострадал. На месте происшествия работали медики, полицейские и сотрудники 109-й пожарно-спасательной части. Последние отключили систему электропитания отечественной легковушки.
До этого в Самарской области 48-летний мужчина на «Ниве» врезался в 55-летнего водителя ВАЗ.
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