В Саянске супруги несколько месяцев воровали продукты в трех магазинах

В Саянске муж с женой на протяжении нескольких месяцев воровали продукты питания из двух магазинов и одного дискаунтера. За бесплатной едой супруги охотились три месяца. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, только из дискаунтера они вынесли 66 шоколадок и алкоголь.