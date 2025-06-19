В Саянске супруги несколько месяцев воровали продукты в трех магазинах

В Саянске муж с женой на протяжении нескольких месяцев воровали продукты питания из двух магазинов и одного дискаунтера. За бесплатной едой супруги охотились три месяца. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, только из дискаунтера они вынесли 66 шоколадок и алкоголь.
— Воры прятали товар и выходили из магазинов, не оплатив его на кассе. Общая сумма ущерба от девяти хищений превысила 30 тысяч рублей. Их удалось установить при помощи записей с камер видеонаблюдения. Ранее супружеская пара уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение бытовой химии, — уточнили в ведомстве.
Саянский городской суд признал супруг виновными по статьям «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и «кража». Виновные так и не возместили ущерб. Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее мужу 400 часов обязательных работ.