Полотенцем нанес удары по спине, рукам и ногам: карагандинец жестоко избил 4-летнюю падчерицу

«Ввиду непослушания девочки стал умышленно наносить ей удары ладонью в область головы, лица и спины. После этого, взяв в руки банное полотенце, стал умышленно наносить им удары в область спины, рук и ног малолетней, причинив ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, кровоподтеков, гематом, закрытого перелома нижней стенки правой глазницы со смещением отломков внутрь гайморовой пазухи, что повлекло причинение вреда здоровью ребенка средней тяжести», — установил суд.