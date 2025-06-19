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В Красноярском крае на Ангаре произошла авария речного судна с золотом

Транспортная прокуратура организовала проверку.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае выясняют обстоятельства инцидента с составом судов на реке Ангара. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Около 7 утра 19 июня при движении теплохода «Стальмаг» в составе с несамоходным судном, груженным золотосодержащим концентратом, на 78 км реки Ангара в районе села Рыбное в Мотыгинском районе Красноярского края допущен выход судна за границу судового хода с касанием баржи подводного препятствия.

В результате повредился корпус баржи-площадки. Обошлось без опасных последствий. Идет устранение повреждений.

Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Ранее сообщалось о том, как проходит спасение Енисея после разлива нескольких десятков тонн дизельного топлива из-за аварии.