В Красноярском крае на Ангаре произошла авария речного судна с золотом

Около 7 утра 19 июня при движении теплохода «Стальмаг» в составе с несамоходным судном, груженным золотосодержащим концентратом, на 78 км реки Ангара в районе села Рыбное в Мотыгинском районе Красноярского края допущен выход судна за границу судового хода с касанием баржи подводного препятствия.