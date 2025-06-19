Нижегородского экс-министра Вадима Власова отправят на принудительные работы

Суд согласился с доказательствами следствия о том, что в 2018 году при проведении торгов чиновник отдал незаконные устные распоряжения директору Главного управления автодорог (ГУАД) Денису Цветкову не заключать контракты с победителями торгов под предлогом якобы недостоверных банковских гарантий. По данным следствия, чиновник действовал в интересах дорожных организаций предпринимателя Александра Васина, хотя закупки ГУАД по содержанию дорог в нескольких районах области выиграли фирмы другого дорожника — Ивана Семова.