В деревне Пинского района ввели карантин из-за бешеной лисы

В деревню забрела зараженная бешенством лиса. Она набросилась и покусала домашнюю собаку. О случившемся сельчане рассказали специалистам Пинской районной ветеринарной станции. Биологический материал хищницы был взят на исследование, которое показало наличие у нее вируса бешенства.
Пинский райисполком в этой связи объявил в Велятичах карантин. «В деревне введены специальные ограничительные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса. Специалисты выявляют сельчан, которые могли контактировать с больным животным и нуждаются в срочной профилактической вакцинации», — рассказали в Пинском райисполкоме.
Специалисты также проверят соблюдение хозяевами правил содержания домашних животных. Особое внимание будет уделено регистрации, вакцинации и выгулу питомцев.