В деревне Пинского района ввели карантин из-за бешеной лисы

Пинский райисполком в этой связи объявил в Велятичах карантин. «В деревне введены специальные ограничительные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса. Специалисты выявляют сельчан, которые могли контактировать с больным животным и нуждаются в срочной профилактической вакцинации», — рассказали в Пинском райисполкоме.