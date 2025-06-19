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В деревне Пинского района ввели карантин из-за бешеной лисы

19 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В д. Велятичи Пинского района ввели карантин из-за больной бешенством лисы, сообщили БЕЛТА в Пинском райисполкоме.

Источник: БелТА

В деревню забрела зараженная бешенством лиса. Она набросилась и покусала домашнюю собаку. О случившемся сельчане рассказали специалистам Пинской районной ветеринарной станции. Биологический материал хищницы был взят на исследование, которое показало наличие у нее вируса бешенства.

Пинский райисполком в этой связи объявил в Велятичах карантин. «В деревне введены специальные ограничительные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса. Специалисты выявляют сельчан, которые могли контактировать с больным животным и нуждаются в срочной профилактической вакцинации», — рассказали в Пинском райисполкоме.

Специалисты также проверят соблюдение хозяевами правил содержания домашних животных. Особое внимание будет уделено регистрации, вакцинации и выгулу питомцев.