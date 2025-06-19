Женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане

В первом случае 45-летняя женщина представилась риелтором. Завоевав доверие жительницы столицы, она пообещала оказать содействие в покупке квартиры на выгодных условиях. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась, поясняют в полиции.