Женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане

Как сообщает медиапортал МВД, в Астане в полицию поступило сразу несколько заявлений от граждан, пострадавших от мошенников, которым обещали помочь с приобретением жилья.
В первом случае 45-летняя женщина представилась риелтором. Завоевав доверие жительницы столицы, она пообещала оказать содействие в покупке квартиры на выгодных условиях. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась, поясняют в полиции.
«Мошенница получила от нее 40 млн тенге и скрылась. Позже выяснилось, что подозреваемая причастна как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Она задержана, ведется досудебное расследование», — сообщили в МВД.
Во втором случае 35-летний мужчина обманул женщину, пообещав помощь в приобретении жилья в строящемся доме.
«Потерпевшая передала ему более 1,5 млн тенге наличными. Установлено, что злоумышленник также ранее использовал подобную схему. Подозреваемый задержан, проводится расследование», — добавили в МВД.
Полиция призывает граждан быть внимательными при сделках с недвижимостью, проверять документы и не передавать деньги без заключения официальных договоров.