Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане

В Астане задержали подозреваемых в совершении жилищных мошенничеств. В одном случае сумма ущерба составила 40 млн тенге, во втором — 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Астане в полицию поступило сразу несколько заявлений от граждан, пострадавших от мошенников, которым обещали помочь с приобретением жилья.

В первом случае 45-летняя женщина представилась риелтором. Завоевав доверие жительницы столицы, она пообещала оказать содействие в покупке квартиры на выгодных условиях. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась, поясняют в полиции.

«Мошенница получила от нее 40 млн тенге и скрылась. Позже выяснилось, что подозреваемая причастна как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Она задержана, ведется досудебное расследование», — сообщили в МВД.

Во втором случае 35-летний мужчина обманул женщину, пообещав помощь в приобретении жилья в строящемся доме.

«Потерпевшая передала ему более 1,5 млн тенге наличными. Установлено, что злоумышленник также ранее использовал подобную схему. Подозреваемый задержан, проводится расследование», — добавили в МВД.

Полиция призывает граждан быть внимательными при сделках с недвижимостью, проверять документы и не передавать деньги без заключения официальных договоров.