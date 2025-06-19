Ангарчанка отдала аферистам 2,3 млн после звонка «экс-руководителя»

В сообщении говорилось о фиктивных договорах, из-за которых женщине была неверно начислена зарплата. После этого позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что от имени ангарчанки переводят деньги запрещённым организациям. Через некоторое время ей предложили «перезапустить» банковские счета. Ангарчанка заподозрила неладное и назвала звонивших аферистами, а ей пригрозили ответственностью за нежелание сотрудничать с властями.