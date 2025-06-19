Ангарчанка отдала аферистам 2,3 млн после звонка «экс-руководителя»

2,3 миллиона рублей отдала мошенникам 67-летняя ангарчанка, поверив голосовому сообщению, полученному в мессенджере. Оно пришло от имени ее бывшего руководителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В сообщении говорилось о фиктивных договорах, из-за которых женщине была неверно начислена зарплата. После этого позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что от имени ангарчанки переводят деньги запрещённым организациям. Через некоторое время ей предложили «перезапустить» банковские счета. Ангарчанка заподозрила неладное и назвала звонивших аферистами, а ей пригрозили ответственностью за нежелание сотрудничать с властями.
Кроме этого, мошенники назвали персональные и паспортные данные женщины и заявили, что у них есть список лиц, которым она делала переводы. Угрозами им удалось добиться согласия женщины отправить её сбережения «на экспертизу». В итоге она сняла 2,3 миллиона рублей и передала приехавшим курьерам.
Полицейские вышли на след водителей и курьеров. Одним из них оказался ангарчанин, нашедший подработку в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело.