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Микроавтобус сбил подростка на улице Ломоносова в Воронеже

В Воронеже полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток — юноша попал под колеса микроавтобуса.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло на улице Ломоносова 18 июня. Приблизительно в 15.50 у дома № 87 50-летний водитель автомобиля «Форд» сбил подростка. Согласно предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода, но при этом в зоне его видимости.

В результате происшествия юноша получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, ему потребовалась госпитализация.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция начала проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.