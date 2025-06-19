Микроавтобус сбил подростка на улице Ломоносова в Воронеже

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло на улице Ломоносова 18 июня. Приблизительно в 15.50 у дома № 87 50-летний водитель автомобиля «Форд» сбил подростка. Согласно предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода, но при этом в зоне его видимости.