На Сахалине браконьер отобрал видеорегистратор у инспектора и покусал полицейских

В Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в противоправных действиях против представителей власти.
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, 28 мая 2025 года мужчина незаконно ловил рыбу возле реки Поронай. На месте находился инспектор отдела контроля водных ресурсов, который снимал происходящее на служебный видеорегистратор. Подозреваемый отобрал устройство и скрылся. Ущерб составил не менее 11 тысяч рублей.
Позднее полицейские попытались доставить мужчину в отделение для допроса по поручению следователя. Однако он оказал сопротивление и укусил одного из них в плечо, а второго сотрудника в область локтя.
Мужчину обвиняют по двум статьям: за грабеж и насилие в отношении представителя власти. Уголовное дело сейчас находится на стадии расследования, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.