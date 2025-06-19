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Двухлетний малыш и двое взрослых пострадали в воронежской аварии

В Железнодорожном районе Воронежа столкнулись два «Мерседеса» и «Тойота».

Пострадали три человека.

ДТП произошло утром в среду, 18 июня, на 501 километре автодороги М-4 «Дон», проходящей по территории Железнодорожного района Воронежа. По данным полиции, 48-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущей «Тойотой Ленд Крузер», за рулем которой находился 34-летний мужчина. От удара двух машин «Тойоту» отбросило на двигавшийся впереди манипулятор «Мерседес Бенц», который перевозил груз. Манипулятором управлял 73-летний пенсионер.

В результате ДТП травмы получили водитель «Тойоты» и его пассажиры: 2-летний ребенок и женщина 34-х лет. Все трое были доставлены на скорой помощи в больницу.