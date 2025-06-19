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В Башкирии осудят участника смертельной драки

В Башкирии участник смертельной драки пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на скамье подсудимых окажется 33-летний мужчина. Его обвиняют в групповом убийстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в мае 2024 года. Молодой человек познакомился с двумя мужчинами на улице, после чего компания начала выпивать. В ходе застолья между мужчиной и одним из новых знакомых вспыхнула ссора, которая переросла в жестокое избиение. От тяжелых травм их жертва умерла до приезда скорой.

— Дело направлено в Верховный суд Башкирии для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении второго участника преступления продолжается в рамках отдельного производства, — сообщили в прокуратуре.

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