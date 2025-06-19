В Башкирии осудят участника смертельной драки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в мае 2024 года. Молодой человек познакомился с двумя мужчинами на улице, после чего компания начала выпивать. В ходе застолья между мужчиной и одним из новых знакомых вспыхнула ссора, которая переросла в жестокое избиение. От тяжелых травм их жертва умерла до приезда скорой.