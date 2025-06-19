В Хабаровске врач отдал мошенникам 700 тысяч «для защиты от Украины»

В Хабаровске 63-летний врач-анестезиолог стал жертвой телефонных мошенников, сообщает hab.aif.ru.
Как сообщает полиция, мужчина проживает в Кировском районе и работает в одном из городских медучреждений.
Сначала ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей управляющей компании. Она сообщила о якобы идущей замене домофона и попросила продиктовать СМС-код — якобы для получения новых ключей. Почти сразу после этого с мужчиной связалась другая женщина, уже от имени Росфинмониторинга.
По её словам, с аккаунта врача в соцсети «Одноклассники» якобы ведётся подозрительная активность: оформляются доверенности, готовятся переводы на счета, связанные с территорией Украины. «Ваши деньги в опасности», — заявила собеседница и убедила мужчину перевести 700 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».
Когда средства были перечислены, связь с «сотрудниками ведомств» оборвалась. Мужчина обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщает Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.