В Хабаровске врач отдал мошенникам 700 тысяч «для защиты от Украины»

Сначала ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей управляющей компании. Она сообщила о якобы идущей замене домофона и попросила продиктовать СМС-код — якобы для получения новых ключей. Почти сразу после этого с мужчиной связалась другая женщина, уже от имени Росфинмониторинга.