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В Хабаровске врач отдал мошенникам 700 тысяч «для защиты от Украины»

Анестезиологу внушили, что его страница взломана, а деньги вот-вот уйдут за границу.

В Хабаровске 63-летний врач-анестезиолог стал жертвой телефонных мошенников, сообщает hab.aif.ru.

Как сообщает полиция, мужчина проживает в Кировском районе и работает в одном из городских медучреждений.

Сначала ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей управляющей компании. Она сообщила о якобы идущей замене домофона и попросила продиктовать СМС-код — якобы для получения новых ключей. Почти сразу после этого с мужчиной связалась другая женщина, уже от имени Росфинмониторинга.

По её словам, с аккаунта врача в соцсети «Одноклассники» якобы ведётся подозрительная активность: оформляются доверенности, готовятся переводы на счета, связанные с территорией Украины. «Ваши деньги в опасности», — заявила собеседница и убедила мужчину перевести 700 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».

Когда средства были перечислены, связь с «сотрудниками ведомств» оборвалась. Мужчина обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщает Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.