Электросамокат загорелся в пути в Гомельском районе

Инцидент — пожар электросамоката — произошел в агрогородке Поколюбичи вечером 18 июня.
«Гражданин ехал на самокате. В пути заметил, что задымилась аккумуляторная батарея. Он остановился. За помощью обратился к водителю одного из автомобилей. Достали из машины огнетушитель и все потушили», — рассказали в областном управлении МЧС.
В результате пожара поврежден электросамокат.
По данным специалистов, предварительно рассматривается версия причины инцидента о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.