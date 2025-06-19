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Электросамокат загорелся в пути в Гомельском районе

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электросамокат загорелся в пути в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент — пожар электросамоката — произошел в агрогородке Поколюбичи вечером 18 июня.

«Гражданин ехал на самокате. В пути заметил, что задымилась аккумуляторная батарея. Он остановился. За помощью обратился к водителю одного из автомобилей. Достали из машины огнетушитель и все потушили», — рассказали в областном управлении МЧС.

В результате пожара поврежден электросамокат.

По данным специалистов, предварительно рассматривается версия причины инцидента о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.