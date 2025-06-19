В Батайске полицейские обнаружили майнинговую ферму

«Изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии», — сообщила Волк.
Сотрудники АО «Донэнерго» произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. кВт/ч. Живущие по соседству с фермой батайчане отмечали перегрузку сети, снижение напряжения и выход из строя бытовой техники.
В отношении владельцев фермы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ.