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В Батайске полицейские обнаружили майнинговую ферму

Ростовская область, 19 июня 2025. DON24.RU. В гаражном комплексе города Батайска полицейские обнаружили майнинговую ферму, незаконно потреблявшую большое количество электроэнергии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: Don24.ru

«Изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии», — сообщила Волк.

Сотрудники АО «Донэнерго» произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. кВт/ч. Живущие по соседству с фермой батайчане отмечали перегрузку сети, снижение напряжения и выход из строя бытовой техники.

В отношении владельцев фермы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ.

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