В Пермском крае больше 2 недель ищут сбежавшего от органов дознания мужчину

В день исчезновения мужчина был одет в нательное бельё зелёного цвета с длинным рукавом, коричневое трико без ремня и болотные сапоги ниже колен. Всех, кто знает информацию о разыскиваемом призывают сообщить в МВД по телефонам 8 (34276) 9−90−62, 9−90−63, 89026425705, 89026327718.