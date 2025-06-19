В Пермском крае больше 2 недель ищут сбежавшего от органов дознания мужчину

Поиск подозреваемого мужчины, сбежавшего от органов дознания, продолжается в Пермском крае более двух недель, сообщает краевое ГУ МВД.
Речь идёт о жителе Ильинского округа, поиск которого начался в начале июня. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что местные жители обеспокоились из-за появления сотрудников МВД, которые останавливали и проверяли автомобили на трассах. По версии очевидцев, полицейские искали сбежавшего человека.
В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили эту информацию. Причиной проверок стал поиск мужчины 1977 года рождения, который сбежал от органов дознания. Утром 19 июня в краевой полиции сообщили, что поиск подозреваемого по статье УК РФ «Грабёж» продолжается.
«Разыскивается мужчина 1977 года рождения. В начале июня текущего года подозреваемый скрылся на автодороге Пермь — Ильинский вблизи д. Алешиха Краснокамского муниципального округа Пермского края», — рассказывает ГУ МВД региона.
В день исчезновения мужчина был одет в нательное бельё зелёного цвета с длинным рукавом, коричневое трико без ремня и болотные сапоги ниже колен. Всех, кто знает информацию о разыскиваемом призывают сообщить в МВД по телефонам 8 (34276) 9−90−62, 9−90−63, 89026425705, 89026327718.