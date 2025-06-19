Тольяттинец незаконно прописал у себя за 2 тысячи рублей 17 иностранцев

Это случилось в Автозаводском районе города. На 52-летнего местного завели уголовное дело, рассказали в областном ГУ МВД.
Всего горожанин зарегистрировал в своей квартире 17 выходцев из-за рубежа. Получил почти за 2 тыс. рублей. На самом деле жилье предоставлять им не планировал. Само помещение не подходило для такого числа людей.
Причем ранее злоумышленника предупреждали об ответственности за подобные действия. Но должных выводов не сделал. Сейчас проходит по уголовному делу. Иностранцев сняли с миграционного учета.
До этого рассказывали о другом тольяттинце, который фиктивно зарегистрировал 21 гостя из-за рубежа за 4 тыс. рублей.
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