Директор агропредприятия в Гомельской области похитил более 35 тонн удобрений. Возбуждено уголовное дело

По материалам дела, руководитель из корыстных побуждений использовал свои служебные полномочия. В апреле 2025 года давал указания подчиненным на оформление, выдачу доверенности и списание азотно-фосфорно-калийных удобрений. По такой схеме завладел и распорядился удобрениями весом более 35 т, чем причинил предприятию более Br45 тыс. ущерба.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст. 210 УК. Для предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в УСК по Гомельской области. Учитывая обстоятельства преступления, личность руководителя, который не возместил причиненный ущерб, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.