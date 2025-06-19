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Директор агропредприятия в Гомельской области похитил более 35 тонн удобрений. Возбуждено уголовное дело

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий, которому инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, руководитель из корыстных побуждений использовал свои служебные полномочия. В апреле 2025 года давал указания подчиненным на оформление, выдачу доверенности и списание азотно-фосфорно-калийных удобрений. По такой схеме завладел и распорядился удобрениями весом более 35 т, чем причинил предприятию более Br45 тыс. ущерба.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст. 210 УК. Для предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в УСК по Гомельской области. Учитывая обстоятельства преступления, личность руководителя, который не возместил причиненный ущерб, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.