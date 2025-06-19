Дальнобойщик напал с ножом на водителя после ДТП в Нижегородской области

Дальнобойщик, въехавший в «Тойоту», ранил ножом ее водителя в шею и живот. О драке водителей, закончившейся поножовщиной, рассказывает телеграм-канал Ni Mash.
Во время перевозки груза на трассе фура Ивана столкнулась с легковым автомобилем. Легковушка пыталась перестроиться рядом с большегрузом, и ее водитель подал звуковой сигнал. Дальнобойщик не отреагировал, что привело к столкновению.
Мирно разрешить случившееся не удалось. Оба участника движения остановились, и словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: водитель легковушки забрался в кабину фуры и напал на дальнобойщика. Конфликт был пресечен шофером другого большегруза, который вытащил агрессора из кабины.
В ходе драки Иван достал складной нож и дважды ранил оппонента. Поняв, что произошло, он самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы по номеру 112. У водителя легкового автомобиля зафиксировали серьезные ножевые ранения. Дальнобойщику назначили условное наказание сроком на два с половиной года.