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Дальнобойщик напал с ножом на водителя после ДТП в Нижегородской области

После столкновения большегруза и легкового автомобиля на трассе произошла драка с применением ножа. Водитель фуры по имени Иван ранил владельца Toyota в шею и живот. Вмешательство другого дальнобойщика помогло прекратить конфликт.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дальнобойщик, въехавший в «Тойоту», ранил ножом ее водителя в шею и живот. О драке водителей, закончившейся поножовщиной, рассказывает телеграм-канал Ni Mash.

Во время перевозки груза на трассе фура Ивана столкнулась с легковым автомобилем. Легковушка пыталась перестроиться рядом с большегрузом, и ее водитель подал звуковой сигнал. Дальнобойщик не отреагировал, что привело к столкновению.

Мирно разрешить случившееся не удалось. Оба участника движения остановились, и словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: водитель легковушки забрался в кабину фуры и напал на дальнобойщика. Конфликт был пресечен шофером другого большегруза, который вытащил агрессора из кабины.

В ходе драки Иван достал складной нож и дважды ранил оппонента. Поняв, что произошло, он самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы по номеру 112. У водителя легкового автомобиля зафиксировали серьезные ножевые ранения. Дальнобойщику назначили условное наказание сроком на два с половиной года.