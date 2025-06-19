Дальнобойщик напал с ножом на водителя после ДТП в Нижегородской области

В ходе драки Иван достал складной нож и дважды ранил оппонента. Поняв, что произошло, он самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы по номеру 112. У водителя легкового автомобиля зафиксировали серьезные ножевые ранения. Дальнобойщику назначили условное наказание сроком на два с половиной года.