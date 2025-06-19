Водитель фуры погиб в массовом ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском

ДТП произошло на Чуйском тракте, когда Shacman ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. По предварительным данным, на 49-м километре он столкнулся со встречным автомобилем Isuzu, за рулём которого был 52-летний мужчина. После этого произошло столкновение с Hyundai Solaris, которым управляла 48-летняя женщина.