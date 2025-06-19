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Водитель фуры погиб в массовом ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском

Авария произошла в Искитимском районе.

В Искитимском районе Новосибирской области произошла массовая авария, в результате которой погиб 57-летний водитель грузового автомобиля Shacman. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Чуйском тракте, когда Shacman ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. По предварительным данным, на 49-м километре он столкнулся со встречным автомобилем Isuzu, за рулём которого был 52-летний мужчина. После этого произошло столкновение с Hyundai Solaris, которым управляла 48-летняя женщина.

Водитель Shacman погиб на месте. Пострадавших из двух других автомобилей госпитализировали в больницу с травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Павлюх