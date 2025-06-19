«Да вы мошенники!»: как сибирячка разгадала схему, но все равно лишилась 2,3 миллиона

Этот мошеннический сценарий начинался как обычное сообщение в мессенджере — но закончился потерей целого состояния. 67-летняя жительница Ангарска обратилась в полицию после того, как неизвестные, представившись бывшим высокопоставленным руководителем и полицейским, выманили у нее 2,3 миллиона рублей.
Все началось с тревожного голосового сообщения. Мужчина, назвавшийся экс-начальником, сообщил женщине, что из-за «фиктивных договоров» ей якобы неправильно начисляли зарплату. Затем к разговору подключился «правоохранитель», который заявил, что от ее имени переводят деньги в запрещенные организации.
Что больше всего напугало пенсионерку — мошенники знали ее личные данные, включая серию и номер паспорта. Это придало их словам видимость правдивости.
— Аферисты предложили женщине «перезапустить» банковские счета, чтобы «защитить» деньги. Когда она усомнилась и назвала их мошенниками, те резко сменили тактику — обвинили ее в «нежелании сотрудничать с властями» и даже пригрозили последствиями, — рассказывают в региональном МВД.
Затем «полицейский» сообщил, что у них на руках есть документ с перечнем подозрительных переводов, якобы сделанных от ее имени. Мол, в схеме замешан даже банковский сотрудник, и чтобы доказать свою непричастность, нужно передать деньги на «экспертизу». Под давлением женщина сняла со счетов 2,3 миллиона рублей и отдала их курьерам, которые приехали к ней домой.
После заявления потерпевшей оперативники уголовного розыска Ангарска начали расследование. Им удалось выйти на водителей и курьеров, перевозивших деньги. Одним из задержанных оказался местный житель, который нашел подработку.
— Я стал курьером по просьбе друга. Он мне написал, попросил помочь, также предложил подзаработать. Я понял, что это незаконно сразу же в первый день, как поехал за деньгами, — рассказал полицейским задержанный.