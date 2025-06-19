«Да вы мошенники!»: как сибирячка разгадала схему, но все равно лишилась 2,3 миллиона

Затем «полицейский» сообщил, что у них на руках есть документ с перечнем подозрительных переводов, якобы сделанных от ее имени. Мол, в схеме замешан даже банковский сотрудник, и чтобы доказать свою непричастность, нужно передать деньги на «экспертизу». Под давлением женщина сняла со счетов 2,3 миллиона рублей и отдала их курьерам, которые приехали к ней домой.