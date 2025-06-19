В ходе масштабной операции четыре казино ликвидировали в Новосибирске

В ходе рейдов изъято более 100 единиц игорного оборудования. Задержаны четверо подозреваемых, в отношении которых решается вопрос о мере пресечения. Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной деятельности.