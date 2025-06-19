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В ходе масштабной операции четыре казино ликвидировали в Новосибирске

Операция стала частью системной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу в регионе.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В ходе совместной операции правоохранительных органов прекращена деятельность четырёх нелегальных игорных заведений в Новосибирске и Черепаново. Мероприятие проводилось под надзором прокуратуры Новосибирской области с участием сотрудников УЭБиПК, следственного комитета и бойцов Росгвардии, включая подразделение СОБР.

В ходе рейдов изъято более 100 единиц игорного оборудования. Задержаны четверо подозреваемых, в отношении которых решается вопрос о мере пресечения. Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной деятельности.

«Иные соучастники преступления устанавливаются. Работа в этом направлении ведётся прокуратурой на постоянной основе и будет продолжена», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Операция стала частью системной работы по противодействию незаконному игорному бизнесу в регионе.