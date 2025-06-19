Челябинская школьница отдала мошенникам 2,3 млн рублей

Злоумышленники, связавшись с девушкой во время подготовки к ЕГЭ, потребовали перевести деньги на «безопасный счет». Под психологическим давлением школьница сначала отдала 600 тысяч рублей из семейных накоплений, а затем продала отцовские часы за 1,7 млн рублей в салоне «Гостиного двора», хотя их реальная стоимость оценивается в 6 млн.