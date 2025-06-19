Челябинская школьница отдала мошенникам 2,3 млн рублей

Как рассказал 74.ру родитель девушки, аферисты представились сотрудниками службы безопасности и обвинили школьницу в финансировании терроризма.
Злоумышленники, связавшись с девушкой во время подготовки к ЕГЭ, потребовали перевести деньги на «безопасный счет». Под психологическим давлением школьница сначала отдала 600 тысяч рублей из семейных накоплений, а затем продала отцовские часы за 1,7 млн рублей в салоне «Гостиного двора», хотя их реальная стоимость оценивается в 6 млн.
Отец пострадавшей уже обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в Шереметьево задержан покупатель часов, но организаторы преступления пока не установлены. Следователи напоминают: настоящие сотрудники спецслужб никогда не требуют переводить деньги по телефону.