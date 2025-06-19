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Челябинская школьница отдала мошенникам 2,3 млн рублей

18-летняя выпускница школы из Челябинска стала жертвой мошенников, потеряв 2,3 млн рублей, включая выручку от продажи восьми швейцарских часов отца.

Как рассказал 74.ру родитель девушки, аферисты представились сотрудниками службы безопасности и обвинили школьницу в финансировании терроризма.

Злоумышленники, связавшись с девушкой во время подготовки к ЕГЭ, потребовали перевести деньги на «безопасный счет». Под психологическим давлением школьница сначала отдала 600 тысяч рублей из семейных накоплений, а затем продала отцовские часы за 1,7 млн рублей в салоне «Гостиного двора», хотя их реальная стоимость оценивается в 6 млн.

Отец пострадавшей уже обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в Шереметьево задержан покупатель часов, но организаторы преступления пока не установлены. Следователи напоминают: настоящие сотрудники спецслужб никогда не требуют переводить деньги по телефону.