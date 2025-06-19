Более 500 иностранцев выдворили из Алматы

«362 иностранца привлечены за нарушение правил пребывания на территории страны. 164 принимающих лица, допустивших нарушение порядка пребывания иностранцев в РК, также привлечены к ответственности. 22 работодателя понесли наказание за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. В отношении 282 иностранных граждан из стран СНГ сокращены сроки временного пребывания в Алматы. За грубые нарушения миграционного законодательства 72 иностранца выдворены за пределы Республики Казахстан в судебном порядке», — назвали цифры в полиции Алматы.