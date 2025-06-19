Кол-центры в Беларуси продавали «лекарства от всех болезней»

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Преступная деятельность кол-центров, продававших пищевые добавки под видом лекарств, пресечена в Беларуси, сообщил начальник второго отдела пятого управления по городу Минску ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.
Он рассказал, что в республике существовала сеть кол-центров: они располагались в Минске, Борисове, Барановичах и Бобруйске.
«Осуществлялась продажа пищевых продуктов под видом средств, обладающих высокоэффективными лечебными свойствами. В особенности при лечении различных возрастных и хронических заболеваний», — заявил Ванагель на пресс-конференции в четверг.
По его словам, с проблемой реализации «лекарств от всех болезней» в Беларуси сталкиваются не впервые. Данная тематика неоднократно освещалась в средствах массовой информации, проводились проверки.
Однако в большинстве случаев их результаты сводились к тому, что в действиях лиц усматривались признаки гражданско-правовых отношений, гражданско-правовые сделки либо нарушение правил рекламы.
«На руку оппонентам, скажем так, играло и то, что в Беларуси отсутствовала какая-то правоприменительная практика относительно дел данного типа», — отметил представитель ГУБОПиК.
Вылечилась даже Анджелина Джоли
Мошенники распространяли в интернете и печатных СМИ фиктивные рекомендации врачей, фальшивые сертификаты качества и недостоверные данные о клинических и лабораторных исследованиях «чудо-препарата». В печатных изданиях размещались отзывы вымышленных людей, якобы вылечившихся от хронических заболеваний.
«Для этого использовали фото актеров, голливудских в том числе, Анджелины Джоли. Писали, что это Анна, житель города Буда-Кошелево, 35 лет — вылечилась от хронического заболевания. Наглость не видела предела», — подчеркнул Сергей Ванагель.