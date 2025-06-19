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В Самаре главу местного общества мусульман оштрафовали за массовую молитву

В столице 63-го региона определились с мерой наказания по итогам проверки.

В столице 63-го региона определились с мерой наказания по итогам проверки.

Процедуру организовали еще месяц назад. Предположительно, речь идет о несанкционированном митинге в поселке Мехазавод Красноглинского района областного центра.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как люди сидят на коленях около подъезда многоквартирного дома.

Телеграм-канал «Ассоциация сотрудников силовых структур Самара» пишет, что суд уже оштрафовал главу местного общества мусульман за массовую молитву. Сумма не уточняется.

Ранее писали, что тольяттинец незаконно прописал у себя за 2 тыс. рублей 17 иностранцев.

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