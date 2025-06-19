Пытался забаррикадироваться в квартире: мужчина обокрал школьницу в магазине и хотел спрятаться

В Хабаровске вынесен приговор по делу о краже смартфона у школьницы. В феврале 2025 года 41-летний ранее судимый житель Индустриального района похитил телефон стоимостью 130 тысяч рублей у 13-летней девочки в магазине на улице Суворова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".