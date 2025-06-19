Пытался забаррикадироваться в квартире: мужчина обокрал школьницу в магазине и хотел спрятаться

В Хабаровске вынесен приговор по делу о краже смартфона у школьницы. В феврале 2025 года 41-летний ранее судимый житель Индустриального района похитил телефон стоимостью 130 тысяч рублей у 13-летней девочки в магазине на улице Суворова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Преступление было совершено, когда школьница с подругой находилась у игрового автомата. Мужчина незаметно вытащил гаджет из кармана ее пуховика и скрылся.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. При задержании он забаррикадировался в своей квартире на улице Ворошилова, но был задержан. Похищенный телефон нашли у знакомых преступника и вернули владелице.
Суд признал мужчину виновным по статье «Кража» и назначил наказание в виде одного года и восьми месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Подсудимый ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.