В Ростове под колесами иномарки пострадал водитель электровелосипеда

В ночь с 18 на 19 июня в Ростове-на-Дону под колесами иномарки пострадал водитель электровелосипеда. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел около 22:35 на улице Станиславского. Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении, в итоге произошло столкновение.
— Пострадал 27-летний водитель электровелосипеда, он с травмами попал в больницу. После этого в обстоятельствах случившегося начали разбираться сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: за рулем нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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